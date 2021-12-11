بعد حلق شعرها.. شيرين عبد الوهاب تعترف بمحاولة انتحار / فيديو

أثارت المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها “حليقة الرأس” في حفلها الجمعة، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقد وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات لطليقها الفنان حسام حبيب بإجبارها على حلق شعر رأسها، وهو ما نفته شريين بتغريدة.

وكتبت على موقع تويتر: ” “ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني”.

وكانت عبدالوهاب أعلنت الأسبوع الماضي انفصالها عن زوجها حسام حبيب بعد 4 سنوات من الزواج، تخللها كثير من الأزمات والشائعات.

وذكرت شيرين في اتصال هاتفي مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدي، أنها قضت 4 سنوات من العذاب. وقالت: “اضحكوا عليا وخلوني أصدق أن السنين اللي فاتت كانوا حلوين، يمكن أصدق”.

وأضافت شيرين أنها حاولت الانتحار خلال هذه الفترة، وتابعت: “عملت كل حاجة تخلينى أموت، لكن يبدو أن ربنا مش عايزني دلوقتي”

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية قد قالت فى وقت سابق من اليوم السب، إن لديها معلومات عن شيرين سرية للغاية، لا يمكن أن تبوح بها لوسائل الإعلام، مشيرة إلى أن تلك المعلومات أصعب مما ذكر في وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية، وهو ما يجعلها تنذر حسام حبيب إن لم يبتعد عن شيرين نهائياً سيكون مصيره السجن، على حد قولها.

وأكدت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلتها الهاتفية مع الأحمدية، أنها لم ترتدى قناعا في حواراتها الفنية، خاصة أنها إنسانة صادقة للغاية في كل حديثها، مشيرة إلى أن ما ينشر عن مفاوضات للعودة لحسام حبيب غير صحيح، حسبما نشرت بعض المواقع الالكترونية، خاصة أن الطلاق تم رسمياً ولا رجعة عنه.

نجمات يدعمن شيرين بعد حلاقة شعرها

وقد عبر عدد من نجمات الفن عن دعمهن الكبير للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها الأخير ومفاجئتها للجمهور بـ”حلاقة” شعرها بشكل كامل، ووجهت عدد من النجمات رسائل لشيرين، وعلى رأسهن الفنانة كندة علوش ومى كساب.

ومن جهتها، قالت مى كساب عبر حسابها على موقع “تويتر”، “يا شيرين قابلينك وفاهمينك واللي مش فاهم مش مهم يفهم مش مضطره تبرري بس ردي على التليفون عشان وحشتيني يا بنت عاوزه أسمع صوتك وبعدين شعرك بيطول بسرعة إحنا عارفين المهم إنك ارتاحتي يا أختي العزيزة”.

فيما وجهت الفنانة كندة علوش، رسالة للنجمة شيرين، وقالت: “أنتِ قمر بكل حالاتك.. وزادت حلاوتك وتعملي اللي يعجبك طالما مش بيضر حد، وحشتينا وكلنا منتظرين جديدك والأهم.. تكوني مرتاحة وفرحانة”.

كما قالت سمية خشاب، عبر ستورى حسابها على موقع فيسبوك: “شيرين الاحساس والابداع، كلنا بنحبك، وبنعشق صوتك واحساسك يلا بقى عايزين أغانى تكسر الدنيا كالعادة واللى فات مات، بكره أحلى وأجمل وأرجوكى حبي نفسك وقدريها وخافى عليها ودلعيها لأنها تستحق”.

فيما قالت الفنانة منة فضالى: “انتي جميلة في كل حالاتك الصوت الاصيل المصري الجمال المصري كلنا بنحبك، انتي شرين عبد الوهاب”.

ووجهت مي نور الشريف، رسالة دعم للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد ظهورها دون شعر، أمس، خلال حفلها بأبو ظبي، في أول إطلالة لها بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب.

وكتبت مي نور الشريف، عبر حسابها الخاص بموقع “إنستجرام”: “أنا متعرفتش عليكي في الحقيقة، بحبك كمعجبة لمغنية موهوبة شاطرة، أنا بحبك جدا دلوقتي كإنسانة وبحترمك جدا، ربنا يديم عليكي قلبك الحلو ويحفظهولك، أصعب شيء أننا نمر بالوحش، ونقدر نحافظ على نقاء قلبنا وروحنا من قسوة الحياة، وأنتي نجحتي في دا”.