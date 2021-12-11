القبض على قاتل شاب عشريني في منطقة المشارع

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة امنية داهمت مساء امس الجمعة موقع تواجد قاتل الشاب العشريني في منطقة المشارع قبل ايام، والذي توارى عن الانظار فور ارتكابه للجريمة .

واضاف، انه بتاريخ 8 كانون الأول الحالي، أقدم ذلك الشخص على اطلاق عيارات نارية باتجاه شاب عشريني ما ادى إلى وفاته متأثراً بإصابته، حيث عمل فريق تحقيق على تتبع وجمع المعلومات حول ذلك الشخص الذي توارى عن الأنظار ليتم مساء الجمعة تحديد مكانه ومداهمته والقاء القبض عليه، وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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