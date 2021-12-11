الفايز ينعى العين الاسبق قسيم عبيدات

نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الاسبق قسيم عبيدات الذي انتقل الى رحمة الله تعالى امس الجمعة.

وقد اشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها.. وعبر عن احر التعازي والمواساة لأسرة وذوي المرحوم، داعيا المولى عز وجل ان يرحمه ويلهم ذويه واسرته ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

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