خطباء السعودية المُجنّدون لخدمة "الوهابية" يحملون بشدة على جماعات "الإخوان" و"السرورية" و"الأحباب".. لماذا الآن؟؟
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استنكرت حملة التضليل الإعلامي التي رافقت الحدث.. “حماس” توضح اسباب الانفجار بمخيم البرج الشمالي في جنوب لبنان
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