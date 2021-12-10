مرحى لشعب الجبارين.. فلسطيني يرفض عرضاً إسرائيلياً بخمسة ملايين دولار لإخلاء منزله في حي الشيخ جراح بالقدس
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جرينتش+2 01:56
قادة الاخوان يناقضون تعليمات مؤسس الجماعة فـ”بدلا من التضحية بأنفسهم، اصبحوا يضحون بالحركة”
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