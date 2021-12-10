المركز الوطني لمكافحة الأوبئة: أوميكرون قد يكون تحور محليا

قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة رائدة القطب، اليوم الجمعة، إن الشخص المصاب بمتحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون)، ولا يوجد له تاريخ سفر، “قد يكون أصيب بالفيروس بعد تحوره في الأردن”.

وأوضحت القطب لقناة “المملكة”، أن انتقال الفيروس بين الأشخاص قد يؤدي إلى تحوره.

وأشارت إلى أن الحالة المكتشفة للشخص الذي لم يسافر قد تمت عبر إجراء فحص روتيني لـ5-10% من العينات لمعرفة المتحورات، حيث ثبتت إصابته بأوميكرون.

وأعلنت وزارة الصحة مساء الخميس عن تسجيل أول إصابتين بمتحور من فيروس كورونا من نوع أوميكرون في الأردن.

وأوضحت القطب، أن الشخص المصاب محليا قد يكون خالط أشخاصا آخرين قبل اكتشاف إصابته.

ولفتت النظر إلى أن النظام الصحي في الأردن لازال قادرا على تحمل الإصابات.