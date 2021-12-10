مرحى لشعب الجبارين.. فلسطيني يرفض عرضاً إسرائيلياً بخمسة ملايين دولار لإخلاء منزله في حي الشيخ جراح بالقدس
أهم العناوين
جرينتش+2 12:40
الاهتمامات الصغيرة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني