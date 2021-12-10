أجواء باردة نسبيًا في اغلب المناطق اليوم الجمعة وارتفاع الحرارة غدًا

تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء يومي الأحد والإثنين، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 5، وفي مرتفعات الشراة 16 – 4، وفي مناطق البادية 19 – 10، وفي مناطق السهول 16 – 10، وفي الاغوار الشمالية 22 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 15، وفي البحر الميت 24 – 14، وفي خليج العقبة 26 – 14 درجة مئوية.

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