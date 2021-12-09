وزير الكهرباء السوري يعلن اصلاح 50% من خط الربط الكهربائي مع الأردن

درعا- سانا

تتابع ورشات الصيانة بوزارة الكهرباء أعمال تأهيل خط الربط الكهربائي مع الأردن، ويبذل العمال جهوداً مضاعفة لإنهاء العمل مع نهاية العام، تمهيدا لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة السورية، وفقاً لاتفاق الدول الثلاث في الـ 6 من تشرين الأول الماضي.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الخط يربط محطتي شمال عمان ودير علي ووصلت نسبة إنجاز أعمال تأهيله إلى أكثر من 50 بالمئة عبر كوادر وطنية، ووفق برنامج زمني محدد بحيث تنتهي بحلول نهاية العام الجاري، لتبدأ بعد ذلك عملية الربط الكهربائي بين الأردن وسورية ولبنان بشكل فعلي.

وخلال تفقده سير العمل في المشروع، ذكر الزامل أن الخط تعرض خلال سنوات الحرب لأضرار كبيرة وأن إعادة إصلاحه تسهم بالحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية وتأمين وثوقية التغذية والحد من حالات الفصل الترددي.

ويبلغ طول خط الربط الكهربائي السوري الأردني 144 كيلومتراً، وأعمال الصيانة تنفذ على مسافة تقدر بـ 5ر87 كيلومتراً ضمن الأراضي السورية، حسب مدير المؤسسة العامة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس فواز الظاهر الذي بين أن فريقاً كاملاً من ورشات محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحمص وحماة يعملون على إعادة تأهيل الخط.

وقدر الظاهر قيمة الأضرار التي لحقت بالخط كبيرة بنحو خمسة مليون ونصف المليون يورو، وعدد الأبراج المتضررة 251 برجاً أصلح 160 منها مع استنفار الورشات وتأمين المواد والتجهيزات اللازمة للعمل.