وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 29 وفاة و5153 اصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11879 والإصابات تقارب المليون
أهم العناوين
جرينتش+2 06:19
وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 29 وفاة و5153 اصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11879 والإصابات تقارب المليون
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني