وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 29 وفاة و5153 اصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11879 والإصابات تقارب المليون
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ناجم عن شخص فجّر نفسه.. حريق في مقر حزب النهضة التونسي وإصابة نائب رئيس الحزب جراء قفزه من المبنى/ فيديو
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