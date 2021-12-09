ناجم عن شخص فجّر نفسه.. حريق في مقر حزب النهضة التونسي وإصابة نائب رئيس الحزب جراء قفزه من المبنى/ فيديو

نشب حريق، اليوم الخميس ، في مقر حزب النهضة، وسط العاصمة تونس، مخلفا خسائر مادية في المبنى، وفق وسائل إعلام محلية.

وقد أصيب نائب رئيس الحركة، علي العريض، بعد قفزه من الطابق الثاني من المبنى الواقع بشارع “مونبليزير” وسط العاصمة.

ووثقت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قفز العريض، قبل أن يتم حمله على الأكتاف للمستشفى.

وبينما لم تتضح الأسباب وراء اندلاع الحريق، قالت إذاعة “موزاييك أف أم” إن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في ملابسات وأسباب الحريق.

ولم ترد تفاصيل أكثر عن الحادثة، بينما اكتفت وكالة الأنباء التونسية بتأكيد الخبر وإصابة العريض، دون حيثيات إضافية.

وفي وقت لاحق مساء اليوم، أكدت مصادر مطلعة أن الحريق الذي نشب في المقر المركزي لحزب النهضة وسط تونس، ناجم عن تفجير شخص نفسه اعتمادا على مادة ضعيفة الانفجار .

وقالت هذه المصادر، إن الشخص الذي فجر نفسه يبلغ من العمر 34 عاما.

وحاول المهاجم اقتحام المقر مطالبا بلقاء رئيس الحركة راشد الغنوشي، وعندما صدته قوات الحراسة في المبنى، اقتحم مكتب الاستقبال وأشعل نفسه لتنفجر بعض المواد التي كان يحملها.

في بيان نشره رئيس الحزب، راشد الغنوشي، قالت حركة النهضة إنه “لم تتضح أسباب الحريق” الذي نشب بالطابق الأرضي لمقرها المركزي.

وكشف البيان، نقلا عن شهود عيان، وفاة أحد أعضاء الحركة بالإضافة إلى أضرار متفاوتة لدى عدد من الأعضاء الموجدين بمكاتبهم نتيجة النيران والدخان المتصاعد في الطوابق العليا.

#تونس ..#حريق_مقر_النهضة_الرئيسي

أنباء عن إصابة علي العريض (نائب الغنوشي) بعد ان قفز من الطابق الرابع هربًا من الحريق https://t.co/ArNSlZqQIb pic.twitter.com/GpxVScO5X3 — Lahib Bani-Sakhar لهيب بني صخر (@LahibBaniSakhar) December 9, 2021