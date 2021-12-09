بعد انتقاده بشدة.. مخرج فيلم "اميرة" يقرر وقف عرضه ويدعو لتشكيل لجنة من قبل السجناء الفلسطينيين لمناقشته/ فيديو
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جرينتش+2 12:54
لوقف التيه والتخبط.. عبيدات يطالب بتسليم ملف كورونا للجيش
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