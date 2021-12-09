في اطار حملات الملاحقة والتمشيط.. الاحتلال يشن فجر اليوم حملة اعتقالات بالضفة طالت 28 مواطنًا بينهم طلبة جامعات

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 28 مواطناً فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة بينهم طلبة في جامعة النجاح بنابلس وأسرى محررون وقيادي في حركة حماس.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية طلاب في جامعة النجاح من مدينتي نابلس وطولكرم؛ وهم أنس اشتية وإبراهيم عابد وأيوب دويكات وحسن تفاحة وحمزة طبنجة وإبراهيم دويكات وعمر الشخشير وإبراهيم شلهوب.

وأضاف أن الجنود داهموا مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم واعتقلوا القيادي في حركة حماس كريم عياد ونجله بلال؛ علما أن نجله محمود ما زال يقبع في الأسر منذ عدة أشهر،

كما تم اعتقال الأسير المحرر رامز اللحام والشاب محمد مناصرة من المخيم، إضافة إلى الشاب مهدي عمر زيادة من المدينة.

وفي محافظة الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مخيم العروب شمالا طالت ثمانية شبان هم محمد محمود جوابرة وعبد المجيد جوابرة وماهر أبو وردة ومحمد شحادة وعمر خميس وراني هديب وعيسى ومحمود أبو غازي، حيث تم الإفراج عنهم بعد ساعات من الاعتقال ما عدا الشاب محمد شحادة الذي ما زال معتقلا، وفي مدينة الخليل تم اعتقال الأسير المحرر خزيمة غيث؛ كما تم اقتحام منازل أسرى محررين في الخليل وتهديدهم بعد تفتيش منازلهم.

كما تم اعتقال الشاب أحمد جمال الصوي من طولكرم وأحمد حمدان من صيدا قرب المدينة. وخلال حملة الاعتقالات داهمت قوات الاحتلال منزل الشيخ زياد غربية والد الشهيد صادق غربية في صانور قرب جنين، ومنزل الشيخ هاني أبو سارة والمحرر محمد حمدان في عرابة جنوبا،