بعد انتقاده بشدة.. مخرج فيلم "اميرة" يقرر وقف عرضه ويدعو لتشكيل لجنة من قبل السجناء الفلسطينيين لمناقشته/ فيديو
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جرينتش+2 12:54
بعد انتقاده بشدة.. مخرج فيلم “اميرة” يقرر وقف عرضه ويدعو لتشكيل لجنة من قبل السجناء الفلسطينيين لمناقشته/ فيديو
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