وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 29 وفاة و5153 اصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11879 والإصابات تقارب المليون
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جرينتش+2 06:18
احتراماً لمشاعر الأسرى وعائلاتهم.. الهيئة الملكية الاردنية للافلام تسحب فيلم أميرة من سباق جوائز الأوسكار 2022
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