المطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات للنصف في قطاع الألبسة والأحذية

طالب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، بتخفيض ضريبة المبيعات في القطاع إلى النصف، لتبلغ 8 بالمئة بدلاً من 16 بالمئة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن المواطنين والتجار يعانون من شح في السيولة، وهو ما يستدعي العمل بتشاركية لتخفيض الضريبة إلى النصف، لتخفيض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف إن “دفع التجار لضريبة مبيعات تبلغ 16 بالمئة على البيان الجمركي قبل البيع، أمر يرهقهم مالياً، وتخفيضها سينعكس إيجابياً على توفير سيولة، ويدفع التجار للتسجيل في مظلة الضريبة، ويشجع المستهلك على الشراء، خاصة المتسوق السياحي، في ظل منافسة دول محيطة وشقيقة سياحياً”.

وجدد القواسمي مطالبته بتمديد إعفاء الغرامات على التجار في نهاية العام الحالي، ليتمكنوا من دفع أصول المبالغ المترتبة عليهم، بما يحقق المصلحة لكلا الطرفين.

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