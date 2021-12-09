الحكومة تدرس تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين وإجراءات إضافية لمواجهة كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أن الحكومة تدرس تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28، المتعلق بحبس المدين والذي ينتهي العمل به نهاية العام الحالي، لفترة زمنية محددة، سيعلن عنها في وقت لاحق.

وقال الشبول،إن الحكومة، وفي إطار جهودها لمواجهة الوضع الوبائي، اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الإضافية بناء على التوصيات التي أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وبين أن الإجراءات شملت إلزام جميع المشاركين والحضور في الحفلات والتجمعات بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا (PCR) قبل 48 ساعة، بالإضافة إلى اشتراط حصولهم على جرعتي اللقاح الواقي من كورونا؛ بحيث لا يكون مضى أكثر من 6 أشهر على تلقي الشخص للجرعة الثانية من اللقاح.

وأضاف الشبول أن الإجراءات شملت أيضا عزل الحالة المشتبه بإصابتها بمتحور أوميكرون عزلا مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمّان لحين ظهور النتيجة النهائية، أو فحص التسلسل الجيني، مبينا أنه في حال كانت النتيجة النهائية إيجابية، يستكمل عزل المصاب لمدة 14 يوما؛ عزلا مؤسسيا.

وقال، إنه في حال تأكد الإصابة بمتحور أوميكرون منذ البداية، سيتم عزل الحالة عزلا مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة لمدة 14 يوما، يتم خلالها إجراء فحص (PCR) للمصاب في اليوم الخامس لمتابعة تأكيد النتيجة.

وأشار إلى قرار الحكومة اشتراط إجراء فحص (PCR) لجميع القادمين إلى الأردن عبر المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية بغض النظر عن تلقيهم اللقاح، وإلغاء القرار السابق بهذا الخصوص.