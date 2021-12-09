وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 29 وفاة و5153 اصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11879 والإصابات تقارب المليون
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جرينتش+2 10:43
الامن يضبط عصابتين لتجارة وترويج المواد المخدرة
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