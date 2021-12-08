قراءة في جولات الرئيس أبو مازن والمبادرة الجزائرية

الاحتلال يعتقل شابة فلسطينية طعنت صباح اليوم مستوطنة في حي الشيخ حراح بالقدس واصابتها بجراح خطرة/ فيديو
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