الاحتلال يعتقل شابة فلسطينية طعنت صباح اليوم مستوطنة في حي الشيخ حراح بالقدس واصابتها بجراح خطرة/ فيديو
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الجبهة الوطنية العراقية (موج) تدين التفجير الارهابي في البصرة
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