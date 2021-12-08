الاحتلال يعتقل شابة فلسطينية طعنت صباح اليوم مستوطنة في حي الشيخ حراح بالقدس واصابتها بجراح خطرة/ فيديو

القدس المحتلة – وكالات

أصيبت مستوطنة إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، جراء تعرضها للطعن من قبل فتاة فلسطينية، في محيط حي الشيخ جراح بالقدس.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن المستوطنة (30 عامًا) قد أصيبت بجروح حرجة، ونقلت للعلاج، فيما فرت المنفذة من المكان.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، إنه يجري التحقق من دوافع الهجوم، وأن قواتها تبحث عن المنفذة.

وقد استنفرت شرطة الاحتلال قواتها إلى الشيخ جراح، وقامت بإغلاق منطقة عملية الطعن ونصبت الحواجز بحثا عن منفذة العملية التي انسحبت من المكان.

وأغلقت شرطة الاحتلال حي الشيخ جراح والطرقات المؤدية إلى مكان عملية الطعن، كما منعت تحرك أي فلسطيني في محيط عملية الطعن.

وترجح التحقيقات الأولية للشرطة أن فتاة “15” عاما قامت بتنفيذ عملية الطعن والهرب من المكان، حيث تقوم الشرطة بعمليات تمشيط بحثا عنها.

وفي وقت لاحق ذكر موقع والا الإسرائيلي انه قد تم اعتقال منفذة عملية الطعن في القدس من داخل مدرسة الروضة الحديثة، كما تم اعتقال مديرة المدرسة ومعلمتين وطالبتين، وذلك خلال اقتحام المدرسة للبحث عن منفذة عملية الطعن .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فاطمة الرفاعي، مديرة مدرسة الروضة الحديثة في الشيخ جراح.

وقد فتشت قوات ومخابرات الاحتلال مدرسة الروضة الحديثة بدقة، بعد اقتحام استمر لاكثر من ساعتين اعتقلت خلالها طالبتين ومديرة المدرسة والمرشدة.

وحول ما جرى في المدرسة أوضحت المعلمة لبنى عابدين أن قوات الاحتلال اقتحمت بشكل مفاجئ المدرسة، وداهموا الصفوف، ثم حضرت المخابرات بأعداد كبيرة، وطالبت بإخراج الطالبات الى الساحات، وخلال ذلك شرعوا بتفتيش الطالبات والتركيز على الملابسهن.

واضافت المعلمة عابدين أن القوات اعتقلت طالبتين شقيقتين، ومديرة المدرسة فاطمة الرفاعي والمرشدة الاجتماعية.

واوضحت عابدين أن القوات فتشت الغرف الصفية، وبعض الخزائن، اضافة الى تفتيش للاسقف في الممرات.

وعى الفور، أكد المتحدث باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع، أن العمليات البطولية في الضفة والقدس المحتلتين، “والتي كان آخرها فجر اليوم بطعن مستوطنة في الشيخ جراح تثبت عظمة شعبنا الثائر وأن مقاومته عصية عن الانكسار.

وقال القانوع في تصريح صحفي: “شعبنا في ‫الضفة و‫القدس في معركة مفتوحة مع الاحتلال وسيخرج للغزاة وقطعان المستوطنين من كل مكان وبمختلف الوسائل حتى دحره عن أرضنا”.

فيديو آخر من موقع العملية في حي الشيخ جراح قبل قليل. pic.twitter.com/9dMp0xnoOw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2021