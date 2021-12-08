الأمن العام يعلن إغلاق طرق بسبب الغبار ويدعو للابتعاد عن السيول

أعلنت مديرية الأمن العام أن كافة الطرق في المملكة سالكة، باستثناء طريق محي باتجاه الصحراوي في محافظة الكرك، وطريق الشوبك باتجاه القادسية غرب محافظة معان، نتيجة الغبار الكثيف.

وأكدت المديرية ان الدوريات الأمنية المنتشرة على الطرق الخارجية ستتعامل مع أي حالة عند انعدام مدى الرؤية الأفقية، داعية الجميع الى التعاون التام معها والتقيد وأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر.

وشدد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام على ضرورة اتباع النصائح والإرشادات من حيث الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل شدة الرياح.

كما دعا إلى ضرورة الحرص على الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، والتقليل من الحركة واستخدام المركبات قدر المستطاع، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.