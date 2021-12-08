ارتفاع آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 33 وفاة و5180 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11850 والإصابات 993,339
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إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
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