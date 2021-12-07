لبحث توسيع التبادل التجاري وتعزيز التعاون بين الجانبين.. اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية تبدأ اليوم في رام الله

الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم الثلاثاء لعدوان صاروخي إسرائيلي استهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية/ فيديو
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جرينتش+2 03:55
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