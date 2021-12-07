كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة وزخات من الأمطار في بعض المناطق غدًا

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء باردة أثناء النهار في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. وتتكاثر الغيوم تدريجيًا مع ساعات المساء، لتصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتسقط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون في ساعات الليل غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً خاصة في شمال ووسط المملكة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وترتفع الجمعة، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 9، وفي مرتفعات الشراة 17 – 9، وفي مناطق البادية 21 – 10، وفي مناطق السهول 20 – 13، وفي الاغوار الشمالية 26 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 19، وفي البحر الميت 28 – 18، وفي خليج العقبة 28 – 16 درجة مئوية.