قناة رؤيا تأسف لقرار DW تعليق الاتفاقيات وترفض الاتهامات الباطلة

اكدت مجموعة رؤيا الإعلامية (RMG) أسفها الشديد للقرار المعلن لدويتشه فيله (DW) تعليق اتفاقياتها مع رؤيا بعد شن حملة معادية تتهم رؤيا بـ”معاداة السامية”.

وقال فارس الصايغ، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان صحفي: “تربطنا علاقة مهنية ناجحة مع DW منذ عام 2011، ولم نتعرض خلالها مطلقًا لأي حادث يهدد قيمنا المشتركة”.

وأكد الصايغ: “محاربة العنصرية بأشكالها كافة، بما في ذلك معاداة السامية، قيمة جوهرية نعتز بها، وبالتالي فإننا ندين بشدة الاتهامات الباطلة والمغالطات التي انتشرت وأدت إلى إصدار DW بيانها”.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنه “في غضون ذلك، تدعو المجموعة جميع المؤسسات الإعلامية إلى التفريق بعبارات واضحة بين انتقاد الأعمال غير القانونية أو اللاإنسانية أو العنصرية من قبل إسرائيل كدولة، ومعاداة السامية، التي تعني العنصرية ضد اليهود”.

وقال الصايغ: إن “مجموعة رؤيا ملتزمة بمدونة قواعد الأخلاق المهنية لديها التي تتضمن (البحث عن الحقيقة والإبلاغ عنها، بطريقة مستقلة وموضوعية)”.

وشدد الصايغ على أن “الالتزام بقيم المدونة هو السبب في حصول رؤيا على المركز الأول بين المؤسسات الإخبارية الأردنية”.

وأشار الصايغ إلى أن هذه المدونة تضمن لمجموعة رؤيا خدمة نشر الحقيقة للجمهور، مؤكدا أنه “لا ينبغي لأحد أن يتوقع من رؤيا عدم تغطية الأعمال العدائية التي تطال المدنيين الأبرياء خوفًا من اتهامات بمعاداة السامية”.

وأكد الصايغ أن مجموعة رؤيا الإعلامية تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء ضروري تجاه هذه الاتهامات الباطلة، وأنها تحمل قيمها في صميم أعمالها وتعتز بعلاقاتها مع شركائها في جميع أنحاء العالم.