قرداحي ينفي مزاعم حصوله على تعويضات مالية بعد استقالته

علق وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، على أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ‏حصوله على تعويضات مالية بعد تقديم استقالته من منصبه.‏

ونفى قرداحي صحة تلك المزاعم، من خلال نشره رابطا لموقع “لبنان 24” على حساباته الرسمية في موقعي “فيسبوك” و”تويتر”.

وقال الموقع اللبناني في تقريره إن مصادر حكومية أكدت له إن المرسوم الرئاسي المتداول بشأن منح قرداحي تعويضات مالية بعد الاستقالة “مزور وعار من الصحة جملة وتفصيلا وهدفه إثارة البلبلة”.

يشار إلى أن جورج قرداحي أعلن تقديم استقالته، يوم الجمعة الماضي الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من الحكومة اللبنانية، وذلك على خلفية أزمة التصريحات بشأن تدخل المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.