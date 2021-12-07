زيارة محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون الخليجي .. الأهداف والتوقعات!

الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم الثلاثاء لعدوان صاروخي إسرائيلي استهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية/ فيديو
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