“خير” رئيساً لنادي شباب الأردن بالتزكية

أغلق، اليوم الثلاثاء، باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي شباب الأردن، حيث ترشح لمنصب الرئيس سليم خير فقط، ما يعني فوزه بالتزكية.

ويرأس سليم خير نادي شباب الأردن منذ سنوات، بانتظار تجديد الثقة به رسميا في الفترة المقبلة.

وقال الموقع الرسمي لنادي شباب الأردن إن الانتخابات تجري يوم 15 الشهر الحالي، حيث ترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من سعيد بشير خير، جورج جميل قعوار، عامر خليل القماز الخريسات، يزن بهجت قطيشات، جمال مطلق الحديد، أحمد وقاص التل، مهند احمد الكراعين، منصور محمد الحوراني، “محمد علي” هشام عصفور، عبدالله كمال عصفور.

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