الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم الثلاثاء لعدوان صاروخي إسرائيلي استهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية/ فيديو

اللاذقية- سانا

نفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا، أنه حوالي الساعة ١،٢٣ من فجر اليوم الثلاثاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية، مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

وأشار المصدر إلى أن العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور.

وقال محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال لـ سانا: “فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي وتعمل حالياً على تبريد الموقع”.

دمشق – سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في محافظة اللاذقية.

وأكد مراسل “سبوتنيك” في المدينة، أن أصوات الانفجارات التي تهز اللاذقية قادمة من جهة المرفأ.

وذكر مراسل “سبوتنيك”، أن أعمدة الدخان تتصاعد من مرفأ مدينة اللاذقية والمعلومات الأولية تتحدث عن عدوان إسرائيلي.

وكشف “مراسل سبوتنيك”، أن حجم الانفجارات والنيران المشتعلة تشير إلى وقوع أضرار كبيرة في المرفأ.

وبحسب مراسل “سبوتنيك”، فان الهجوم الإسرائيلي استهدف محطات الحاويات في المرفأ، وهي المنطقة التي تربض فيها المستوردات من السلع الأساسية التي تصل إلى سوريا بحرا.

وقد انتقلت فرق الدفاع المدني والإطفاء السوري على الفور إلى مكان الحريق، حيث تعمل على السيطرة عليه، وفقا لمراسل “سبوتنيك” في اللاذقية.

وتشير المعلومات الأولية عن الهجوم الإسرائيلي إلى أن العدوان تم عبر صواريخ إسرائيلية أطلقت من قبالة السواحل السورية، ضمن المياه الإقليمية استهدفت رصيفا يضم عددا من الحاويات داخل مرفأ مدينة اللاذقية.

بدورها ردت الدفاعات الجوية السورية بضراوة على الهجوم الإسرائيلي، حيث سمعت أصوات اعتراضها للصواريخ الإسرئيلية بوضوح في المدينة ومحيطها، وفقا لمراسل “سبوتنيك” في اللاذقية.

ونقل مراسل “سبوتنيك” عن مصدر عسكري سوري قوله: إنه “في حوالي الساعة. 1.23 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية، مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري”.

وعن الأضرار التي خلفها الهجوم الإسرائيلي، قال المصدر العسكري، إن العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور. مؤكدا في الوقت ذاته عدم وقوع خسائر بشرية.

كان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية قد وقع يوم الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، واستهدف مدينة حمص السورية، كما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر بجراح خطيرة.

وقد طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

أخبار سوريا اليوم