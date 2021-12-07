الجمارك تضبط كميات كبيرة من المعسل ونكهات السجائر

صرح الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك الكرامة قد تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المعسل بوزن (209)كغم و(1260) علبة جوس سجائر الكترونية.

وقد تمت عملية الضبط اثناء الاشتباه بصهريج، وبعد أن تم تحويله على جهاز X_Ray تم العثور على المضبوطات مخبأة في مخبأ سري داخل صهريج مخصص لنقل البترول.

وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وتحويلها للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

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