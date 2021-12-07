ارتفاع صادم.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 30 وفاة و6392 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11817 والإصابات 988,159

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 وفاة و6392 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11817 وفاة و988159 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 42ر10 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 64437 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 193 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 132 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1190 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 29 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 49 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 31 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 29 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 43 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 22 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4534 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 911905 حالات.

كما أشار إلى إجراء 61337 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12511426 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4196889 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3793423 شخصا.

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