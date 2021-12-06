وزارة العمل تدعو العمالة السورية للحصول على تصاريح عمل

جددت وزارة العمل دعوتها للعمال غير الأردنيين من حملة الجنسية السورية الذين لا يحملون تصاريح عمل أو لم يقوموا بتجديدها، بالسير في إجراءات الحصول على تصاريح عمل حتى يكون تواجدهم في سوق العمل قانونيا، وتجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الخصوص، وذلك حماية للعامل وصاحب العمل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن العامل الذي يحمل الجنسية السورية مُعفى من رسوم تصريح العمل ورسوم الشهادة الصحية منذ عام 2016 بموجب قرارات رئاسة الوزراء واخر قرار صدر في هذا الصدد كان بداية العام الحالي.

وأكدت أنه سُمح للعمالة غير الأردنية من حملة الجنسية السورية بإصدار تصاريح العمل المرنة او المؤقتة ويتوفر قائمة مرجعية بالمجموعات المهنية ووصف المهنة ضمن المهن المسموحة للعمالة غير الأردنية.

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