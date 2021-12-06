وزارة الصحة تناشد المواطنين سرعة التطعيم، لان %95 من وفيات كورونا امس تعود لغير المطعمين بجرعتين/ فيديو

دعت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، المصابين بفيروس كورونا ممن تظهر عليهم أعراض إلى مراجعة أقرب منشأة صحية للحؤول دون أن تتفاقم حالتهم المرضية.

وأوضح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، الدكتور رائد الشبول، لقناة “المملكة”، أن “مصابين بالفيروس يراجعون المستشفيات في وقت متأخر بعد حوالي 13-14 يوما من ظهور الأعراض منها ضيق في التنفس وربما يكون هناك عطب في الرئة”.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال 28%، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 56%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 37% وفق ما أظهر الموجز الصادر عن وزارة الصحة الأحد.

بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط إلى 30%، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 38%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 19%.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10%.

وقال الشبول إن “هناك متسع في الأسرة”.

وسُجلت في الأردن، امس الأحد، 46 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و4555 إصابة جديدة بالوباء، مع نسبة فحوص إيجابية وصلت إلى أكثر من 10%.

وتحدث الشبول عن “ارتفاع ملحوظ في حالات أمس (الأحد) وعدد الوفيات ونسبة الفحوص الإيجابية”.

و95% من وفيات الأحد تعود لـ “من لم يتلقوا اللقاح أو تلقوا جرعة واحدة” وفق الشبول.

وبشكل عام، فإن “82% من المرضى الداخلين إلى المستشفيات لم يتلقوا اللقاح، و87% من الوفيات من غير المطعمين” على ما أفاد الشبول.

ودعا إلى تلقي جرعتي اللقاح، مشيرا إلى أن “الجرعة الثالثة ليست الزامية، لكن من يدرك خطورة المرض يجب أن يتلقى هذه الجرعة دون تردد”.

وكذلك دعا الشبول إلى “التهوية في المجالس المغلقة وألا تكون مكتظة، ومن يشعر بأعراض عليه ألا يكون في هذه المجالس”، مع “الالتزام بالكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وحتى إن شاركوا في حفلات فيجب ان تكون حسب أوامر الدفاع وشروط السلامة العامة”.

وزارة الصحة للمملكة: 95% من وفيات أمس بكورونا لم يتلقوا جرعتي اللقاح أو تلقوا جرعة واحدة#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/WHDeHrZhbF — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) December 6, 2021