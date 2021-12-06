ارتفاع مُطرد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 26 وفاة و4811 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11787 والإصابات 981,767
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وثيقة جديدة للبنتاغون.. تبرير ديمومة الإنفاق العسكري
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