لبنى عبد العزيز تبكي في حفل ختام مهرجان القاهرة/ فيديو

حظيت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز بتصفيق حار من حضور حفل ختام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الذى أقيم أمس الأحد، وذلك بعد ظهورها على مسرح الحفل بعد غياب طويل عن حضور مهرجان القاهرة، حيث أسند لها القائمون على المهرجان مهمة تسليم جائزة أفضل ممثلة للفنانة سوامي روتولو عن دورها في فيلم “كيارا”.

ولم تتمالك لبنى عبد العزيز نفسها من البكاء فور صعودها على خشبة المسرح وسط التصفيق الحار من الجمهور الذى سعد بظهورها من جديد فى المهرجان، حيث ظهرت مرتدية فستانا لونه أخضر مناسب لها، ووجهت الشُكر لجميع الحضور، وقالت باكية: “متأثرة بشكل كبير النهار دة وسعيدة إني في وسطكم”.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي اختتمت فعالياتها مساء امس الأحد، شهدت عرض أكثر من 100 فيلما، من 63 دولة، من بينها 27 فيلما ضمن العروض العالمية الأولى، و7 أفلام ضمن العروض الدولية، و48 عرضا لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و14 عرضا أول في الدول العربية وشمال أفريقيا، و9 عروض جالا “السجادة الحمراء”.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 النجم كريم عبد العزيز بمنحه جائزة فاتن حمامة، وقدمت الجائزة له النجمة منى زكى، كما تم تكريم الفنانة الكبيرة نيللى بمنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وقدمها لها الفنان الكبير سمير صبري، مع اختيار الفيلم الاسبانى “المسابقة الرسمية” ليكون فيلم الافتتاح ولكن تم عرضه في اليو التالى نظراً لضيق الوقتز

وفي ختام المهرجان قدم المغني والملحن حميد الشاعري أغنية “الأفلام” التي صنعها خصيصا للمهرجان هذا العام.

وقد فاز الفيلم المكسيكي (الثقب في السياج) للمخرج خواكين ديل باسو بجائزة الهرم الذهبي، وفازت بجائزة الهرم الفضي لأفضل إخراج لورا ساماني عن فيلم (جسد ضئيل) من إيطاليا فيما ذهب الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثاني لفيلم (انطوائيون) من كوريا الجنوبية.

ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الدولية جائزة أفضل إسهام فني للمصور خوسيه أليون عن الفيلم الإسباني (إنهم يحملون الموت) فيما حصل فيلم (107 أمهات) من سلوفاكيا على جائزة أفضل سيناريو.

وفاز المصري محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل في المهرجان عن فيلم (أبو صدام)، والإيطالية سوامي روتولو على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (كيارا).

كما حصد جائزة تصويت الجمهور الفيلم الأردني (بنات عبد الرحمن) للمخرج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك وفرح بسيسو وحنان الحلو ومريم باشا وخالد الطريفي.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظاماً، حيث ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس.