عمال فلسطينيون يهاجمون مستوطنين داخل مبنى في اسرائيل

قالت إذاعة “103” العبرية، إن عشرات العمال الفلسطينيين قد هاجموا عاملين إسرائيليين داخل أحد مواقع البناء في “رعنانا” بالداخل الفلسطيني المحتل.

ونقلت الإذاعة عن مدير العمل في المبنى، قوله إنه “أنقذ الإسرائيليين في المكان بعد أن هدد احدهما العمال الفلسطينيين بالمسدس الذي بحوزته”،

وزعم أن “العمال الفلسطينيين رغم أنهم من مناطق مختلفة إلا أن ما وحدهم هو أنهم عرب مستعدون لمهاجمة المستوطنين”، حسب تعبيره.

وأضاف: “لو تأخرت لدقيقة كان قد يمكن قتل أحد المستوطنين أو كليهما”، واعتبر أن الشجار اندلع على “خلفية قومية”،

وقال أنه يخفي اسمه حيث أطلقت عليه القناة رمز “د” بسبب “خشيته من استهدافه من قبل اولئك العمال الفلسطينيين.”