بعد اعادة التحقيق.. كشف ملابسات قضية سلب بنك في الوحدات عام 2018

تمكنت فرق التحقيق في القضايا المجهولة بإدارة البحث الجنائي، من كشف ملابسات قضية سلب مسلح على بنك في منطقة الوحدات عام 2018 وألقت القبض على الجاني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، إن فرق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي، التي أوعز مدير الأمن العام بتشكيلها، أعادت منذ أسابيع التحقيق في قضية سلب مسلح حصلت في عام 2018.

وكان شخص مجهول قد دخل بتاريخ 24 كانون الثاني عام 2018، فرع احد البنوك في منطقة الوحدات بعد أن قام بإخفاء ملامحه وأشهر سلاحا ناريا كان بحوزته وسلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد، ولاذ بالفرار ولم يتم تحديد هويته في حينه.

وأكد أن فريق التحقيق الخاص في القضايا المجهولة عمل على مدار الأسابيع الماضية على اعادة التحقيقات ومقارنة الادلة، والبناء على التحقيقات السابقة، ما مكنهم من الحصول على معلومات جديدة حول القضية قادتهم لتحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة.

وأضاف انه وبعد البحث والتحري عن المشتبه به جرى تحديد مكانه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وانه قام بالدخول لفرع البنك وسلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد بسلاح ناري كان بحوزته، ولاذ بالفرار بعد ذلك سيرا على الأقدام بين الأحياء السكنية، وما زال التحقيق جارياً معه تمهيدا لإحالته للقضاء.

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