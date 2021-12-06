استشهاد الشاب محمد نضال يونس برصاص الاحتلال بحجة دهس احد عناصره الامنية فجر اليوم الاثنين قرب طولكرم/ فيديو
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جرينتش+2 11:59
بعد اعادة التحقيق.. كشف ملابسات قضية سلب بنك في الوحدات عام 2018
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