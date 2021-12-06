المستقلة للانتخاب: مواعيد استقالة الراغبين بالترشح للبلديات واللامركزية وأمانة عمان

أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الاثنين، مواعيد استقالة الراغبين بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم، إن المادة (6/أ/3) من قانون أمانة عمان والمادة (39/أ/3) من قانون الإدارة المحلية قد نصت بأنه على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته، فإن عليه أن يتقدم باستقالته قبل (60) يوما من موعد الترشح إذا كان موظفا أو مستخدما في أية وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية وعلى محامي البلدية الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.

وأضافت أن قانون أمانة عمان نص على أنه يتوجب لمن يرغب بالترشح لمجلس أمانة عمان تقديم استقالته قبل 30 يوما من بدء موعد الترشح، إذا كان عضوا في مجلس الأمة أو موظفا أو مستخدما في أية وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية وعلى المتعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح لعضوية المجلس إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.

وأشارت الهيئة إلى أن حكم المادتين السابقتين يشمل طالب التقاعد الذي لم يصدر بحقه قرار إحالة على التقاعد يوجب معه أن يقدم استقالته، وفقا لما هو مبين أعلاه لغايات الترشح، بحسب المدد الزمنية المذكورة سابقا.

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