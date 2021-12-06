ارتفاع مُطرد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 26 وفاة و4811 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11787 والإصابات 981,767

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 26 وفاة و5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع عدد إجمالي الوفيات إلى 11787 والإصابات إلى 981767.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 10.72 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 62594 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 147 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 151 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1162 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 53 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 35 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 29 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 41 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 21 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4549 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 907386 حالة.

كما أشار إلى إجراء 54223 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12450089 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4187105 اشخاص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3786039 شخصا.