إصابة بهاء فيصل قد تبعدة عن الملاعب 4 شهور، ومهند خيرالله مصاب بكورونا

أكد مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، بهاء فيصل، اليوم الاثنين، أنه سيخضع لعملية جراحية، الأسبوع المقبل، قد تبعده عن ممارسة كرة القدم لأكثر من 4 أشهر، بينما أعلن اتحاد كرة القدم إصابة المدافع مهند خير الله بفيروس كورونا.

ويقوم فيصل المحترف في صفوف نادي الشمال القطري اليوم الاثنين، بإجراء فحوص نهائية في مستشفى “سبيتار” المتخصص بالطب الرياضي في الدوحة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب مع نظيره المغربي.

وخرج فيصل (26 عاما) في الدقيقة 14 من عمر المباراة أمام المغرب الذي انتصر على المنتخب الوطني 4-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وأوضح فيصل أن “حالته الصحية مستقرة”، مضيفا: “أنا لاعب كرة قدم وإن ما تعرضت له أمر متوقع في الملاعب الكروية. وسأبذل قصارى جهدي من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة والعودة في أسرع وقت للملاعب الخضراء”.

إصابة مهند خير الله بكورونا

وقد أظهرت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها المنتخب الوطني مساء الأحد، في مقر إقامته بالدوحة، إصابة المدافع مهند خيرالله بفيروس كورونا، ليتأكد بالتالي غيابه عن المرحلة المقبلة من منافسات كأس العرب.

وبحسب البروتوكول الصحي المتبع في البطولة، فإن “خيرالله سيلتزم بالعزل لمدة عشرة أيام، مع خضوع المنتخب الوطني مجدداً لفحص كورونا مساء الاثنين، للاطمئنان على سلامة الفريق” وفق ما أفاد اتحاد كرة القدم.

وتمنى الاتحاد “الشفاء العاجل لخيرالله وعودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن”.

وبات المنتخب يفتقد خدمات كل من بهاء فيصل، محمد الدميري، وخيرالله بسبب الإصابة، إلى جانب إحسان حداد للإيقاف، مع عدم تأكد جاهزية أحمد ثائر وأحمد اسريوة ويزن النعيمات حتى الآن، بانتظار التدريب الرئيسي للنشامى مساء الاثنين استعداداً للقاء فلسطين الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

وكان لاعب المنتخب أنس العوضات قد تعرض قبل انطلاق البطولة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليخضع مباشرة للعزل، مع استدعاء محمد أبو زريق “شرارة” بديلاً له في القائمة النهائية للبطولة.

جدير بالذكر ان تعليمات البطولة “لا تسمح باستدعاء أي لاعب جديد لقائمة الـ23 للمنتخب الوطني، مع دخول النشامى بشكل رسمي في منافسات البطولة وخوضه للمباريات” وفق ما أفاد الاتحاد.