استشهاد الشاب محمد نضال يونس برصاص الاحتلال بحجة دهس احد عناصره الامنية فجر اليوم الاثنين قرب طولكرم/ فيديو
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جرينتش+2 11:58
أجواء باردة نسبياً بأغلب المناطق اليوم الاثنين وكتلة هوائية باردة الأربعاء
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