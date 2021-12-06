أجواء باردة نسبياً بأغلب المناطق اليوم الاثنين وكتلة هوائية باردة الأربعاء

تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتتحول ليلاً إلى جنوبية غربية.

وتتأثر المملكة الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء نهاراً باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتتكاثر الغيوم تدريجياً مع ساعات الليل، لتصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتسقط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم الخميس، باردة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً بوجه عام وخصوصا في شمال ووسط المملكة، مع بقاء فرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومع ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار وتتناقص كميات الغيوم تدريجياً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 10، وفي مرتفعات الشراة 15 – 8، وفي مناطق البادية 21 – 9، وفي مناطق السهول 19 – 10، وفي الاغوار الشمالية 25 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 17، وفي البحر الميت 27 – 16، وفي خليج العقبة 28 – 16 درجة مئوية.

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