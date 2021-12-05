هل نجا اردوغان من محاولة اغتيال، ام ان “قصة” اكتشاف عبوة ناسفة في سيارة احد حُرّاسه مفبركة بهدف رفع شعبيته؟؟

أحبطت الشرطة التركية، امس السبت، ما زعمت انه عملية اغتيال محتملة في منطقة نصيبين بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، وذلك بعد إدراكها وجود عبوة ناسفة يدوية الصنع، وُضِعت أسفل إحدى السيارات التابعة لشرطي يعمل بقسم مكافحة الشغب.

وبجسب موقع trt، فقد كان الشرطي نفسه مُكلَّفاً بتأمين حشد في مدينة سيرت، السبت، حيث ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لافتتاح سلسلة من المشاريع.

وعند الكشف عن العبوة الناسفة، أُرسِلت إلى مكان تواجد السيارة فرقٌ من خبراء للتخلّص من المتفجّرات، واستطاعت فرق المختصّين إبطال مفعولها على أكمل وجه.

وخلال كلمته في المهرجان الخطابي، قال أردوغان إن الإرهاب لا مكان له في مستقبل بلاده والمنطقة كلها.

وأشاد، في كلمة ألقاها خلال لقائه ممثلي منظمات المجتمع المدني، بالخدمات التي قدمتها حكومات حزب العدالة والتنمية لتركيا طوال السنوات الـ19 الماضية.

وشدد على أن تركيا ستواصل كفاحها داخل حدودها وخارجها حتى تخرج الإرهاب من أجندتها بشكل كامل.