مصر تنشغل بترجمة “معاني” القرآن الكريم الى اللغة العبرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنها تعتزم التصدي لنسخ القرآن المغلوطة الصادرة حتى اليوم باللغة العبرية، من خلال إصدار نسخة معتمدة باللغة العبرية، بحسب ما أعلنت جامعة الأزهر في مصر.

وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إن “الوزارة ستقوم بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، وستتم الاستعانة بأساتذة الجامعة والمترجمين المتخصصين لإخراج تلك الترجمة بالشكل والدقة التي تليق بمعاني القرآن”، وفقا لوكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عبد الله حسن، في وقت سابق، إن الوزارة أصدرت “(كتاب) المنتخب في فهم معاني القرآن الكريم باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية والصينية والأوردية والإندونيسية، ويجري العمل على إصداره باللغتين اليونانية ولغة الهوسا”.

وأضاف “وستشرع الوزارة بالاستعانة بأساتذة اللغات والترجمة (التابعة لجامعة الأزهر) لترجمة وتفسير معاني القرآن باللغة العبرية”، نافيا أن تكون هذه المحاولات ترجمة للقرآن.

وأوضح المتحدث أن الدافع الى ترجمة القرآن الى العبرية هو وضع المستشرقين “مغلوطات في تراجم القرآن الكريم، وخصوصا في هذه اللغة”