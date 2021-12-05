مؤسسة الغذاء والدواء تلغي اجازة تداول كريم جولدن بيرل

ألغت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، اجازة تداول المستحضر التجميلي كريم “جولدن بيرل” ، وأوقفت استيراده لاحتوائه على مادة الزئبق بنسبة تتجاوز الحدود الآمنة المسموح بها.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان اليوم الأحد، إن المؤسسة وبالتعاون مع الجهات المختصة، بما فيها نقابة مستوردي مواد التجميل ونقابة الصيادلة، عملت على حصر وسحب جميع التشغيلات المتداولة بالسوق المحلي للمستحضر المذكور.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات، جاءت ضمن برنامج رصد متخصص بالتحرّي عن مادة الزئبق في كريمات تفتيح البشرة المتداولة بالسوق المحلي، وسحب عينات من المستحضر المذكور، للتأكد من سلامته ومأمونيته.

وأظهرت نتائج التحليل المخبري لدى مختبرات الجمعية العلمية الملكية، احتواء المستحضر على مادة الزئبق بنسبة تتجاوز الحدود الآمنة المسموح بها؛ ما قد يشكّل خطورة على صحة مستخدمي المنتج.

وفي السياق ذاته، أهابت المؤسسة بالمواطنين التواصل معها في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار أو شكوى حول مثل هذه المستحضرات، وعلى مدار الـ 24 ساعة من خلال خط الشكاوي المجاني 117114، والبريد الالكتروني info@jfda.jo، وعبر تطبيق واتس آب على الرقم 0795632000.

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