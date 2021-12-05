في ذكرى ميلادها.. هكذا تفوقت فايزة أحمد على نفسها/ فيديو

حلت، اليوم الاحد، ذكرى ميلاد كروان الشرق المطربة والممثلة السورية “فايزة أحمد “، حيث ولدت في 5 ديسمبر 1934 في صيدا لأب سورى وأم لبنانية.

وقد عاشت فايزة أحمد مرحلة الطفولة في دمشق ونجحت في إذاعة بيروت واكتشفها الملحن محمد النفاجى وتزوجها، ثم اعتمدها كمطربه بالإذاعة اللبنانية عام 1946،

بعد ذلك حضرت فايزة أحمد من بلدها فى أوائل الخمسينيات إلى مصر، واشتهرت بأداء العديد من الأغنيات في بداية مشوراها الغنائي بمصر، منها أغنية ” أنا قلبى اليك ميال ” ، من ألحان محمد الموجى ، ثم جذبتها السينما فى فترة الخمسينيات من القرن الماضي ، وشاركت في العديد من الأفلام بالتمثيل والغناء، منها تمر حنة، عريس مراتي ، أنا وبناتي ، منتهى الفرح، امسك حرامي .

وتقديرا لموهبة فايزة أحمد الغنائية ، فقد لحن لها كل من محمد عبدالوهاب ،وبليغ حمدي ، ومحمد الموجي، كمال الطويل ومحمد عبد الوهاب ، ومحمود الشريف ، ومحمد سلطان الذي تزوجت منه وأنجبت منه الأبناء .

أدركت جيدًا أنها ليست فائقة الجمال، وأن كنزها الحقيقي كمرأة ليس في شكلها وملامحها وإنما في صوتها، فهي من وصف صوتها محمد عبد الوهاب، بـ”الكريستال المكسور”، وقالت عنها أم كلثوم “صوتها هو الصوت النسائي الوحيد الذي أطرب له وأسمعه ببهجة ونشوة “..

ومن أشهر أغنيتها ” ياما القمر عالباب ” ، ” حيران ” ، ” قول يا عزول ” ، ” يا ليله بيضا “، ” حبيب الأربعاء ” ، ” رساله من إمرأة “، ” غريب يا زمان “، ” غلطه واحدة “، ” تهجرنى بحكاية “.

غنت فايزة بصوتها المميز للأم والأخ والأب والأسرة وبيت العز، وقدمت عددا من الأغاني ومنها: “تمر حنة، ياحلاوتك ياجمالك، بيت العز”، وشاركت فى أفلام بالسينما منها:امسك حرامى، المليونير الفقير، ليلى بنت الشاطئ، أنا وبناتى، وهو أشهر أفلامها وأحدث تأثيرا إنسانيا على الجمهور.

وكان آخر أفلامها “منتهى الفرح”، كما شاركت إسماعيل ياسين في غناء مونولوج “ع الدور التالت طلعني”.

سجلت للإذاعة 230 أغنية وفى التليفزيون 80 أغنية، منها 6 أغان وطنية هى “بحبك يامصر، سلم لى على مصر، يامصر الحب”، فضلا عن 6 أغان دينية “سبحان الله، رباه، اسمك على الكون، خير المرسلين”، وفى المسرح لعبت دورالبطولة فى أوبريت “مصر بلدنا” على مسرح البالون في هذا التقرير نستعرض أبرز المحطات الفنية والحياتية لها:

-ولدت لأب سوري في صيدا بلبنان وعاد الأب إلى دمشق وكانت فايزة طفلة صغيرة لم تبلغ الحادية عشرة من عمرها

– نشأت وعاشت بداية حياتها في دمشق، وتقدمت لإذاعة دمشق إلى لجنة لاختيار المطربين لكنها لم توفق ثم سافرت إلى حلب وتقدمت لإذاعة حلب وذاع صيتها فطلبتها إذاعة دمشق وعادت وتدربت على يد الملحن محمد النعامي وأصبحت مطربة معتمدة .

– سافرت من سوريا إلى العراق والتقت الموسيقار العراقي رضا علي الذي كتب كلمات والحان مجموعة أغاني لها باللهجة العراقية.

– سافرت من سوريا إلى مصر، وتقدمت للإذاعة المصرية في القاهرة حيث قدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن.

– التقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي شكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني والتي أحدثت ضجة كبيرة، كما لحن لها كمال الطويل و الموسيقار محمود الشريف،والموسيقار محمد عبد الوهاب أغنية “هان الود” والمولحن بليغ حمدي ايضا

– شاركت في ستة أفلام وكان أنجحهم فيلم ” أنا وبناتي” و آخر أفلامها ” منتهى الفرح ” كما لحن لها الموسيقار محمد سلطان وغنت له العديد من الألحان وكانت أغنية ” أيوه تعبنى هواك” هي آخر أغنية قدمتها لمحمد سلطان أما أغنية “لا يروح قلبي” لحن رياض السنباطي فهي آخر ما غنت فايزة أحمد.

– حصلت على عدة جوائز وأوسمة منها: درع الجيش الثاني في 1 مايو 1974 كما حصلت على وسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.

– تزوجت 5 مرات المرة الأولى في عمر الثالثة عشرة من الموسيقى عمر النعامى وله منها فريال ثم مختار العابد وأنجبت منه أكرم وأماني، ثم عازف الكمان عبد الفتاح خيرى، ثم ضابط الشرطة عادل عبد الرحمن، ثم الموسيقى محمد سلطان، وكان زواجها منه أطول زيجة فى حياتها، وقضت معه 17 عاما، بعد قصة حب بينهما وانفصلت عنه عام 1981، وأنجبت منه ولديها التوأم (طارق وعمرو)، ولكن عادت له بعد مرضها.

– عادت وتزوجت محمد سلطان بعد معاناتها مع سرطان الثدي قبل رحيلها بفترة وجيزة.

– أصيبت بسرطان الثدي وسافرت للعلاج إلى أمريكا، ثم عادت الى مصر لتستأنف علاجها، وتدهورت صحتها ودخلت على أثرها العناية المركزة بمستشفى القوات المسلحة المصرية بالمعادى، وتوفت فيها في 21 سبتمبر 1983.

حصلت فايزة أحمد على عدد من الجوائز والأوسمة منها: درع الجيش الثاني في 1 مايو 1974 كما حصلت على وسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.