ارتفاع مُقلق .. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 46 وفاة و4555 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11761 والإصابات 975,956
أهم العناوين
جرينتش+2 08:44
ضبط كمية كبيرة من المخدرات في شاحنة قادمة إلى المملكة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني