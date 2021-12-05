سماع دوي عدة انفجارات بقاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف على المثلث الحدودي بين سورية والعراق والأردن

حمص- سانا

دوت عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية.

وذكر مراسل سانا نقلاً عن مصادر محلية أن “عدة انفجارت سمع دويها داخل القاعدة الأمريكية في منطقة الـ55كم بمنطقة التنف عند المثلث الحدودي بين سورية والعراق والأردن”.

ولفتت المصادر إلى أنه “شوهدت حوامات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال تحلق فوق المنطقة بعد الانفجارات”.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في الـ20 من تشرين الأول الماضي أن هجوماً بطائرات من دون طيار استهدف القاعدة الامريكية في منطقة التنف، وأن انفجارات دوت في القاعدة.

وقالت أن واشنطن تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشأن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، كما أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.

وأضافت أن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، الذي لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية، هو هجوم متعمد تم بطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن القيادة تجري تحقيقا في الواقعة، حاليا.

وكانت قوات الاحتلال الامريكي قد اقامت قاعدة عسكرية في منطقة التنف منذ عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، بينما أكدت الوقائع لاحقا أن قوات الاحتلال جعلتها منطلقا لدعم التنظيمات الإرهابية التي أنشأتها وتأمين الدعم اللوجستي والاستخباري والتسليحي لها ومن بينها مجموعات من إرهابيي التنظيم التكفيري، لتنفيذ اعتداءات على مواقع الجيش العربي السوري والتجمعات السكانية والمرافق الحيوية في البادية السورية.