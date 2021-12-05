ارتفاع مُقلق .. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 46 وفاة و4555 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11761 والإصابات 975,956
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ترامب يشتم قائد الجيش الأمريكي لتركه معدات جديدة في أفغانستان/ ‏فيديو
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