ارتفاع مُقلق .. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 46 وفاة و4555 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11761 والإصابات 975,956

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن تسجيل 46 وفاة و4555 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع عدد إجمالي الوفيات إلى 11761 والإصابات إلى 975956 .

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 10.26 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 61101 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 207 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 125 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1194 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 56 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 37 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 30 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 38 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 19 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4324 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 903088 حالة.

كما أشار إلى إجراء 44379 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12395866 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4174421 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3776263 شخصا.

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